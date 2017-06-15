هنية: انتخاب الكويت بهيئة مجلس الأمن يعزز موقفها الداعم لفلسطين

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، مساء الأربعاء، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقدم هنية لسمو الأمير الصباح التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبمناسبة انتخاب الكويت في هيئة مجلس الأمن.

وقال هنية إن انتخاب الكويت في هيئة مجلس الأمن يعكس مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف أن هذا الانتخاب من شأنه أن يعزز من الموقف الكويتي العربي الأصيل في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وتمنى هنية لسمو الأمير التوفيق في مساعيه لتحقيق الوفاق العربي وحماية اللحمة الخليجية.

من جانبه، نقل الأمير الصباح تهانيه والكويت الشقيق للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن وجود الكويت في مجلس الأمن سيكون بخدمة الأمة العربية.

وجدد التأكيد على موقف الكويت الثابت والأصيل في دعم الشعب الفلسطيني، معبراً عن أمنياته أيضا في تحقيق وحدة الشعوب العربية وإضفاء أجواء الأخوة في الشهر الفضيل.