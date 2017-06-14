شبح أسر الجنود يؤرّق الاحتلال بالضفة

قال يوحاي عوفر المراسل العسكري الصهيوني في موقع "أن آر جي" إن الأجهزة الأمنية الصهيونية تحبط سنويا 19 محاولة أسر تقوم بها المنظمات الفلسطينية.

وأوضح عوفر أن "هذا التصاعد في محاولات الأسر أدى لإحداث تغيير جوهري في العقيدة الأمنية والعسكرية لقوات الاحتلال في الضفة المحتلة، عبر تركيب أكثر من ألف كاميرا تصوير ومراقبة في طرق الضفة وشوارعها، ونشر المزيد من القوات الأمنية والعسكرية، وتعزيزها بأعداد إضافية" بهدف الاستعداد لعمليات الاختطاف المتوقعة.

وأشار إلى أن قيادة المنطقة الوسطى في قوات الاحتلال-المسؤولة عن الضفة المحتلة- انشغلت خلال السنوات الثلاث الماضية بتهديدات عمليات الأسر للجنود والمغتصبين، باعتبارها عملية إستراتيجية كبيرة ذات تأثيرات خطيرة، ومن الطموحات العالية للمنظمات الفلسطينية رغبة منها في إجراء مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهينية.

وقال إن تنفيذ عمليات الاختطاف في الضفة المحتلة لا يحتاج للكثير من التعقيد والتخطيط، في ظل التواجد المكثف للصهاينة في محطات الضفة وشوارعها وطرقها على مدار الساعة.

وتحدث عوفر عن نجاح جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الصهيوني في تدمير العديد من البنى التحتية العسكرية التي أعدت لتنفيذ عمليات أسر، "حيث استثمرت المنظمات الفلسطينية العديد من مواردها المالية والبشرية لتوجيه ضربة للكيان عبر هذه العمليات، وتواصل هذه المحاولات على أمل أن تنجح في مرة قادمة".

وأكد أن التحضير لعمليات الأسر يتطلب إعداد الخلايا وتوفير المبالغ اللازمة لشراء الأسلحة وعقد لقاءات تحضيرية قبيل تنفيذ العملية، وإجراء عدة تدريبات ميدانية عليها قبل إخراجها إلى حيز التطبيق الفعلي.

ونقل عن مصدر أمني صهيوني كبير قوله إن عمليات الأسر تعتبر من أهم وأخطر الهجمات المعادية للكيان، مما يدفع القوات الصهيونية لتحسين قدراتها العملياتية لمواجهتها، وتفعيل عملياتها المضادة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالذات.

يذكر أنه وفي مثل هذه الأيام وقبل 3 أعوام أسر مجاهدو القسام 3 جنود صهاينة في مدينة الخليل بالضفة، واحتجزوا جثثهم لعدة أيام، قبل أن تعثر عليها قوات الاحتلال إثر عمليات تمشيط واسعة وإغلاقات ومداهمات.