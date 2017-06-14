تقرير عبري: حماس قادرة على اختراق القبة الحديدية

قناة الاقصى - غزة

نشرت القناة العاشرة العبرية تقريرا على موقعها الالكتروني قالت فيه، إن حركة حماس تستعد للحرب دائما، وأعادت فعليا ترميم قدراتها العسكرية بعد الحرب الأخيرة على غزة عام 2014.

وزعمت القناة أن "حماس" طورت صواريخ قادرة على حمل مئات الكليوجرامات من المتفجرات، كما طورت وحدات من الكوماندوز البحري وطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة.

وقال معد التقرير "ألون بن دافيد": "إن حماس غير معنية بمواجهة عسكرية في هذه الفترة مع الكيان".

وذكر "بن دافيد" في تقريره أن لدى حماس نحو 10 أنفاق هجومية وصلت لعمق الأراضي المحتلة منذ عام 1948، وفيما يتعلق بالصواريخ، ذكر أن حماس صنعت عددا كبيرا من الصواريخ، أكثر بكثير مما كان أثناء حرب 2014، وخاصة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وزعم تقرير القناة أن "حماس" أصبح لديها صواريخ قادرة على اختراق منظومة "القبة الحديدية"، حيث استطاعت تطويرها خلال الفترة القليلة الماضية.