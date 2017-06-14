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قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 114

الأربعاء 14 يونيو 2017 09:56 ص بتوقيت القدس المحتلة

قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 114

قناة الأقصى - النقب المحتل

هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة الـ 114 على التوالي.

وقد اقتحمت قوات كبيرة من قوات الاحتلال والوحدات الخاصة التابعة لوحدة 'يوآب' وممثلو ما يسمى 'دائرة أراضي إسرائيل'، صباح اليوم الأربعاء، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف، وهدمت منازلها المكونة من ألواح الصفيح.

وقال أهالي العراقيب إن 'الآليات والجرافات هدمت المعرشات والخيام التي تأوي العائلات وشردتهم، بحماية من الشرطة، ولم تراع شهر رمضان وظروف الطقس الحار الذي تشهده المنطقة'.

وأضافوا أن 'قوات الاحتلال قامت بإبعاد السكان وإخراجهم من البيوت ومن ثم إغلاق المنطقة من أجل إتمام عملية الهدم'.

ويواصل أهالي العراقيب نضالهم لتحصيل حقهم في عيش كريم لا ينغصه التهديد الوجودي الدائم، ما يقابل برفض صهيوني متواصل.

ويطالب الكيان الصهيوني أهالي القرية بدفع مبلغ 2 مليون شيكل مقابل مصاريف هدم العراقيب الأول بتاريخ 27.7.2010 وحتى الهدم الثامن.

وتواصل سلطات الاحتلال منذ سنوات محاولات تحريش ما تبقى من أراضي العراقيب التي تقدر مساحتها بنحو 1300 دونم في محيط القرية شمال مدينة بئر السبع، رغم أن هذه الأراضي تخضع لإجراءات تسجيل الملكية ومسألة ملكيتها لم تُحسم بعد.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية لا تعترف بنحو 45 قرية عربية في النقب، وتستهدفها بشكل مستمر بالهدم وتشريد أهلها، بينما تشرع بشكل مستمر ببناء تجمعات استيطانية لصالح اليهود في النقب، وسبق أن هدمت السلطات الإسرائيلية العراقيب 113 مرة آخرها كان في تاريخ 17.5.2017.

قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 114
قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 114
قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 114
قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 114
قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 114
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