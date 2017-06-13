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قضية الأسرى تتعرض لهجمة ممنهجة

شديد: استمرار قطع رواتب عدد من الأسرى غير مقبول وطنياً وأخلاقياً

الثلاثاء 13 يونيو 2017 07:26 م بتوقيت القدس المحتلة

شديد: استمرار قطع رواتب عدد من الأسرى غير مقبول وطنياً وأخلاقياً

قناة الأقصى - غزة

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الرحمن شديد، إن استمرار السلطة الفلسطينية في قطع رواتب عدد من الأسرى والأسرى المحررين لا يمكن قبوله لا وطنياً ولا أخلاقياً.

وأضاف شديد في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء، أنه كان الأجدر بالسلطة أن تكرّم الأسرى وذويهم على ما قدموه لوطنهم وشعبهم، لا أن تعاقبهم وتحرمهم من أبسط حقوقهم المعيشية.

وأكد أن قضية الأسرى تتعرض لهجمة ممنهجة بهدف تصفيتها وتهميشها، مشيرًا إلى أن السلطة تتجاوب مع المطالب الصهيونية والضغوط الأمريكية لقطع رواتب الأسرى والأسرى المحررين.

ونوه شديد إلى أن ما يجري حاليًا هو استكمال للأدوار بين الاحتلال والسلطة في استهداف الأسرى، قائلاً "فالأول يعتقل ويقتل الأسرى ببطء، والأخير يمنع المخصصات عنهم ويقمع الحراك التفاعلي مع قضيتهم".

وأوضح أنه لا يمكن تصور أن سلطة تدّعي حماية شعب وتدافع عن حقوقه، تقطع المعاش عن أطفال وأُسر مناضليه ومقاوميه الذين أمضوا سني حياتهم تضحية وفداءً لشعبهم وأمتهم، والأجدر بها أن تعمل على إطلاق سراحهم بدل التآمر عليهم.

وطالب شديد فصائل العمل الوطني بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على السلطة لوقف القرار واستئناف رواتب الأسرى التي قُطعت.

ولفت إلى أنه إذا طُبق هذا القرار فسينتقل ليشمل الأسرى كافة من أجل تصفية قضيتهم بدءًا من قطع رواتبهم.

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