منظمة حقوقية: ممارسات السلطة ضد غزة لا أخلاقية

قناة الأقصى - غزة

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اليوم الثلاثاء إن ممارسات السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة "لا أخلاقية وغير قانونية تضاعف معاناة المواطنين الذين يعانون أصلا آثار الحصار الصهيوني منذ ما يزيد عن الـ 11 عاما".

وأكدت المنظمة في تقرير لها بشان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، أن ممارسات السلطة في رام الله ضد القطاع تستوجب ملاحقة قادة السلطة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والناجمة عن الحصار المشدد من قبل الاحتلال الصهيوني والسلطة الفلسطينية والتي ترقى إلى جرائم حرب.

وجاء في التقرير أن مواطني غزة يعانون من آثار الحصار المستمر على القطاع منذ أكثر من 11 عاماً من جانب سلطات الاحتلال الصهيوني من جهة، وإغلاق معبر رفح من جهة أخرى.

وذكر التقرير أن الأمور تعقيداً مؤخرا ازدادت بسبب القرارات التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس تجاه قطاع غزة والتي تمس الحقوق الأساسية للمواطنين والقطاعات الحيوية داخل القطاع، وفي مقدمتها قطاع الصحة.

حيث أوقفت السلطة الفلسطينية في رام الله توريد الأدوية والمستهلكات الطبية منذ ما يقارب الشهرين، وهو ما يؤثر بشكل كبير على قدرة المنشآت الطبية في تقديم الخدمات للمرضى، بالإضافة إلى قرار عباس في أبريل/نيسان الماضي باقتطاع 30% إلى 50% من رواتب الموظفين داخل القطاع بدون أي مبرر.

ونبه التقرير إلى تصاعد أزمة نقص الأدوية والمعدات اللازمة لأصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، مثل مرضى السرطان، بات يهدد المنشآت الطبية بالتوقف الكامل، حيث تعاني مستودعات الأدوية من نفاد 270 صنفاً من المستلزمات الطبية و170 صنفاً من الأدوية في تخصصات أمراض الكلى والغدد والأعصاب والجهاز التنفسي والهضمي.

وأشار إلى أن هذا يأتي في ظل منع الاحتتلال دخول أية أجهزة أو معدات طبية حديثة، بالإضافة إلى عدم إيجاد حل لأزمة الكهرباء، والتي تنقطع بمعدل 18 إلى 20 ساعة يومياً، مما يؤثر بشكل كبير على قدرة المرافق الصحية على تقديم خدماتها وعمل الأجهزة وحفظ الأدوية.

وحذر التقرير من تفاقم الأزمة بشكل خطير بسبب قرار الاحتلال الأخير بخفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة بناء على طلب رسمي من السلطة الفلسطينية بحيث لا تتجاوز فاتورة الكهرباء التي تدفعها السلطة 25 مليون شيكل (حوالي 7 مليون دولار).

ونبه إلى أن مواطني غزة من أصحاب الأمراض يعانون من أزمة كبيرة تهدد حياتهم بالخطر، حيث توفي خلال العام الجاري طفلين، وثلاث سيدات، ورجل مُسن، نتيجة عجز المرافق الصحية في القطاع عن علاجهم، هذا بالإضافة إلى معاناة عشرات الآلاف من المرضى الذين لا يجدون علاجاً لهم، بينهم 6000 شخصاً يعانون من مرض السرطان، منهم 480 طفلاً، لا تتوافر جرعات العلاج الكيماوي اللازمة لهم.

ونتيجة افتقار أغلب المستشفيات في القطاع إلى الأجهزة والمستلزمات الطبية للأسباب السالف ذكرها، يضطر المرضى إلى البحث عن العلاج سواء داخل فلسطين أو خارجها، فيما يسمى بالتحويلات الخارجية للعلاج، أو بروتوكولات العلاج وهي طريقة باهظة التكاليف لا يستطيع المواطن تحملها.

ويتم التقدم بطلب للاحتلال للتصريح للمريض للمرور عبر حاجز بيت حانون «إيرز» إلى مستشفيات في الضفة الغربية أو إسرائيل لتلقي العلاج، ويحدد التصريح المهلة التي يسمح فيها للمريض التواجد في المستشفيات الخارجية، فإن انتهت المدة يتم ترحيله للقطاع فوراً حتى وإن لم يستكمل علاجه، مما يؤثر سلبا على المرضى.

كما أن سلطات الاحتلال تتأخر في الموافقة على الطلبات التي يتقرر قبولها حتى مع الحالات الطارئة وكذلك تقوم أجهزة الأمن الصهيونية بابتزاز المرضى للتعال معها.

وذكر التقرير الحقوقي أن عدد طلبات التحويلات الخارجية المقدمة للاحتلال خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، بلغت 66252 طلب، تم رفض ما يزيد عن 3500 طلب منهم، وتعليق الرد على حوالي 10 آلاف طلب لم يتم البت فيهم حتى الآن.

وأبرز التقرير أن معبر رفح لم يفتح خلال العام الجاري للمرور من الجهتين سوى عشرة أيام فقط، آخرها كان منذ قرابة الثلاثة أشهر، كما فتح لمدة أربعة أيام فقط منذ حوالي شهر أمام بعض العالقين في الجانب المصري للعودة إلى القطاع.

وبحسب إحصاءات رسمية فقد بلغ عدد المسافرين الذين تمكنوا من السفر خارج القطاع 2624 تقريباً، من بين أكثر من 25 ألف مواطن مسجلة أسماؤهم في قوائم وزارة الداخلية الفلسطينية وبحاجة للسفر، فيما عاد إلى القطاع 3106 شخصاً، بينما قامت السلطات المصرية بإرجاع 203 مسافراً أثناء مغادرتهم دون الإفصاح عن الأسباب.

وأكد أن العقوبات الجماعية التي فرضت على قطاع غزة منذ 11 سنه وتشديدها مؤخرا تشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف التي تحرم المس بحقوق المدنيين وتمنع استخدامهم كورقة ضغط لتحقيق أجندات سياسية.

وطالب تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أمين عام الأمم المتحدة بالضغط على الأطراف المعنية لرفع الحصار المفروض على القطاع من كافة الجهات والسماح للحالات الطبية التي تحتاج للعلاج بالسفر والعمل على توفير المستلزمات الطبية قبل حصول كارثة إنسانية.