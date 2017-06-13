الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للشيخ جواد الجعبري للمرة الثالثة

قناة الأقصى - شؤون الأسرى



جددت محاكم الاحتلال الصورية الاعتقال الإداري للأسير الشيخ جواد محمد يحيى جادالله الجعبري ( 47 عام ) من الخليل، وذلك للمرة الثالثة على التوالي لمدة 6 أشهر وهو يقبع في سجن عوفر .

قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المحرر الشيخ "جود الجعبرى" بعد اقتحام منزله بتاريخ 6/6/2016 ، وأصدرت بحقه قرار إدارى لمدة 6 أشهر، وقامت بتجديدها له لمرة ثانية لستة أشهر جديدة ، ثم لمرة ثالثة حيث أمضى ما يزيد عن عام حتى اللحظة فى سجون الاحتلال .

يشار إلى أن الشيخ "الجعبرى" هو أسير محرر اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال وكان أول اعتقاله له عام 1987 ، وأمضى ما يزيد عن 15 عام خلف القضبان جزء كبر منها تحت الاعتقال الإداري المتجدد، كان آخرها لمدة عام ونصف قبل إطلاق سراحه ليعاد اعتقاله بعد عدة أشهر من الإفراج عنه، وكان شارك في إضراب الأسرى الإداريين عام 2014 والذى استمر 61 يوماً متتالية، ونقل في حينه إلى المستشفى بعد تدهور صحته بشكل كبير .

الجدير بالذكر أن إحدى اعتقالاته في العام 2013 تزامنت مع عقد قران نجله الأكبر "يحيى" مما ترك حزناً شديداً على العائلة التي حرمت من وجود رب الأسرة يوم زفاف نجله البكر .