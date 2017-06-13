أبو مرزوق يبحث أوضاع اللاجئين مع مدير الأمن العام اللبناني

التقى وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق أمس الإثنين، مدير عام الأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم.

وأكد أبو مرزوق دعم حركة حماس لوحدة لبنان وأمنه واستقراره وحرصها على تحييد الفلسطينيين في لبنان عن أزمات المنطقة والتزامهم بالأمن والاستقرار خاصة في مخيم عين الحلوة.

وشدد على ضرورة وحدة الموقف والإجراءات الفلسطينية لمنع استخدام المخيم في مشاريع أمنية تضر بالفلسطينيين واللبنانيين.

وجدد أبو مرزوق تأكيده على تمسك الفلسطينيين بمقاومة الاحتلال وعودة اللاجئين إلى أرضهم.

من جهته أعرب اللواء إبراهيم حرصه على أمن المخيمات واستقرارها، مؤكدا على ضرورة أن تتحمل الفصائل الفلسطينية مسؤولياتها في تحقيق ذلك، خاصة في مخيم عين الحلوة.