  1. الرئيسية
  2. أخبار اللاجئين
  3. عرض الخبر

أبو مرزوق يبحث أوضاع اللاجئين مع مدير الأمن العام اللبناني

الثلاثاء 13 يونيو 2017 02:36 م بتوقيت القدس المحتلة

أبو مرزوق يبحث أوضاع اللاجئين مع مدير الأمن العام اللبناني

التقى وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق أمس الإثنين، مدير عام الأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم.

وأكد أبو مرزوق دعم حركة حماس لوحدة لبنان وأمنه واستقراره وحرصها على تحييد الفلسطينيين في لبنان عن أزمات المنطقة والتزامهم بالأمن والاستقرار خاصة في مخيم عين الحلوة.

وشدد على ضرورة وحدة الموقف والإجراءات الفلسطينية لمنع استخدام المخيم في مشاريع أمنية تضر بالفلسطينيين واللبنانيين.

وجدد أبو مرزوق تأكيده على تمسك الفلسطينيين بمقاومة الاحتلال وعودة اللاجئين إلى أرضهم.

من جهته أعرب اللواء إبراهيم حرصه على أمن المخيمات واستقرارها، مؤكدا على ضرورة أن تتحمل الفصائل الفلسطينية مسؤولياتها في تحقيق ذلك، خاصة في مخيم عين الحلوة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
التقاط

أبو مرزوق: نتجنب الخلافات العربية وملتزمون بالمقاومة
mmm

أبو مرزوق يصل بيروت للقاء مسؤولين فلسطينيين ولبنانيين
اسماعيل هنية

هنية يبحث آخر التطورات مع السفيرة النرويجية
3909908587

شؤون اللاجئين بحماس يطالب الأونروا بوقف تهديد موظفيها
thumؤئ b

حماس تشكر وزير التعليم اللبناني لإعادة القضية الفلسطينية للمناهج

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

عباس يخطب ودّ ترمب ونتنياهو بخنق غزة
منذ 7 ساعات

الكيان يصدّر السلاح لدول مشمولة بحظر دولي
منذ 6 ساعات

قاسم يدين سرقة الاحتلال أموال شعبنا
منذ 10 ساعات

مواجهات واعتقال 8 مواطنين بالضفة بينهم قيادي في حماس
منذ 23 ساعة

حماس: تقليص الكهرباء يعجل انفجار الأوضاع بغزة
منذ الأمس

أسرى محررون: عباس يتنكر لنضالنا بقطع رواتبنا

مقالات

الأونروا بين البقاء والتفكيك؟!!

الأونروا بين البقاء والتفكيك؟!!

د.يوسف رزقة
​إدانة الاستيطان حبر على ورق

​إدانة الاستيطان حبر على ورق

د. أيمن أبو ناهية
إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

د. فايز ابو شمالة
​القدس في ذكرى احتلالها

​القدس في ذكرى احتلالها

د.أيمن ناهية