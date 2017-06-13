صرف رواتب موظفي غزة الأحد المقبل

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة عن صرف دفعة من رواتب الموظفين عن شهر مايو الماضي، بنسبة 50 % من الراتب.

وقالت المالية إن الصرف يتم عبر فروع بنك البريد والوطني والإنتاج، وهو بحد أدنى 1400 شيقل يوم الأحد الموافق 18/6/2017.