صرف رواتب موظفي غزة الأحد المقبل

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة عن صرف دفعة من رواتب الموظفين عن شهر مايو الماضي، بنسبة 50 % من الراتب.
وقالت المالية إن الصرف يتم عبر فروع بنك البريد والوطني والإنتاج، وهو بحد أدنى 1400 شيقل يوم الأحد الموافق 18/6/2017.
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الثلاثاء 13 يونيو 2017 11:08 ص بتوقيت القدس المحتلة
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة عن صرف دفعة من رواتب الموظفين عن شهر مايو الماضي، بنسبة 50 % من الراتب.
وقالت المالية إن الصرف يتم عبر فروع بنك البريد والوطني والإنتاج، وهو بحد أدنى 1400 شيقل يوم الأحد الموافق 18/6/2017.
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