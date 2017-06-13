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الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي حتى السبت

الثلاثاء 13 يونيو 2017 08:59 ص بتوقيت القدس المحتلة

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي حتى السبت

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت بأن يكون الجو يوم الاربعاء غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

ويوم الخميس يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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