  1. الرئيسية
  2. شؤون صهيونية
  3. عرض الخبر

حسب معاريف

الكيان يصدّر السلاح لدول مشمولة بحظر دولي

الثلاثاء 13 يونيو 2017 08:44 ص بتوقيت القدس المحتلة

الكيان يصدّر السلاح لدول مشمولة بحظر دولي

قالت صحيفة معاريف العبرية إن "تل أبيب" تبرم صفقات أسلحة مع دول يفرض عليها المجتمع الدولي حظرا لبيع السلاح واستيراده، بزعم أن ذلك يوفر للخزينة للكيان ملايين الدولارات سنويا.

وأوضح الكاتب بالصحيفة تمار ديرسلر أن "تل أبيب" المحتلة شهدت في الأيام الأخيرة مؤتمرا دوليا لتجارة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية للسنة الثامنة على التوالي، بمشاركة 15 ألف مشارك، بينهم أربعة آلاف مسؤول من الخارج، وتسعون من أعضاء الوفود الرسمية الدولية، بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون بارزون، وقادة جيوش وأجهزة أمنية، وثلاثمئة من ممثلي الشركات العسكرية وشركات السلاح حول العالم.

وأضاف الكاتب أن من المشاركين بالمؤتمر ممثلين لدول تحوم حولها شبهات، ويفرض عليها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات بحظر استيرادها للسلاح، لكن جزءا كبيرا من المشاركين في المؤتمر عبروا عن رغبتهم بتطوير علاقتهم مع الاحتلال.

وقد احتجت مجموعة من منظمة تحالف نساء من أجل السلام داخل قاعة المؤتمر، ورفعت لافتات كتب عليها "هكذا يربحون من الاحتلال"، وعبارات تتهم الصناعة العسكرية الصهيونية بالتكسب من وراء الاحتلال، كاشفة النقاب أن بعض تجارب الأسلحة تجري داخل المناطق الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
Danny_Danon1

تعيين سفير الكيان بالأمم المتحدة نائبا لرئيس جمعيتها العامة
123

الكيان يتلقى مساعدات أمريكية إضافية
1280x960

قانون لتمويل الدفاع القضائي عن جنود الاحتلال خارج الكيان
6977c0f385a4586a2305163618006326

الكيان اعتقل حوالي مليون فلسطيني منذ النكبة
441

اعتقال قاتل فقها .. إنجاز سيوجع قلب الكيان

الأخبار الرئيسية

منذ 4 ساعات

مواجهات واعتقال مواطنيْن بمداهمات في طولكرم
منذ 37 دقيقة

قاسم يدين سرقة الاحتلال أموال شعبنا
منذ 17 ساعة

حماس: تقليص الكهرباء يعجل انفجار الأوضاع بغزة
منذ 21 ساعة

أسرى محررون: عباس يتنكر لنضالنا بقطع رواتبنا
منذ 21 ساعة

الاحتلال يستجيب لطلب عباس بتخفيض كهرباء غزة
منذ 19 ساعة

الصحة تحذر من تداعيات تقليص كهرباء غزة

مقالات

الأونروا بين البقاء والتفكيك؟!!

الأونروا بين البقاء والتفكيك؟!!

د.يوسف رزقة
​إدانة الاستيطان حبر على ورق

​إدانة الاستيطان حبر على ورق

د. أيمن أبو ناهية
إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

د. فايز ابو شمالة
​القدس في ذكرى احتلالها

​القدس في ذكرى احتلالها

د.أيمن ناهية