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مواجهات واعتقال 8 مواطنين بالضفة بينهم قيادي في حماس

الثلاثاء 13 يونيو 2017 05:37 ص بتوقيت القدس المحتلة

مواجهات واعتقال 8 مواطنين بالضفة بينهم قيادي في حماس

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات تخللها مواجهات في مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة حماس عدنان الحصري (53 عاما)، والأسير المحرر فادي العموري (41 عاما)، بعد مداهمة منزليهما في مخيم نور شمس والمدينة.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت خلال حملة المداهمة، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يذكر أن القيادي الحصري أمضى في سجون الاحتلال حوالي (8 سنوات) معظمها في الاعتقال الإداري، فيما أمضى العموري ما يقارب (10 سنوات).

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقيْن معاذ ومنصور الشيوخي، بعد دهم منزل عائلتهما في بلدة "سلوان" جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الجيش اعتقل الليلة الماضية 6 في الضفة، بينهم فتاة بدعوى تنفيذ عملية طعن قرب المسجد الإبراهيمي.

وقالت إن الاعتقالات لمواطنيْن في طولكرم، وآخر من مخيم "الجلزون" شمال رام الله، بينما اعتقل مواطنيْن من بلدتي يطا، وترقوميا جنوبي مدينة الخليل.

مواجهات واعتقال 8 مواطنين بالضفة بينهم قيادي في حماس
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