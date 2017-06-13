  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

بينهم قيادي في حماس

مواجهات واعتقال مواطنيْن بمداهمات في طولكرم

الثلاثاء 13 يونيو 2017 05:37 ص بتوقيت القدس المحتلة

مواجهات واعتقال مواطنيْن بمداهمات في طولكرم

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات تخللها مواجهات في مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة حماس عدنان الحصري (53 عاما)، والأسير المحرر فادي العموري (41 عاما)، بعد مداهمة منزليهما في مخيم نور شمس والمدينة.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت خلال حملة المداهمة، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يذكر أن القيادي الحصري أمضى في سجون الاحتلال حوالي (8 سنوات) معظمها في الاعتقال الإداري، فيما أمضى العموري ما يقارب (10 سنوات).

مواجهات واعتقال مواطنيْن بمداهمات في طولكرم
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
B1XOe

إصابات واعتقال 4 مواطنين بمواجهات في الخليل

شهيدان في القدس المحتلة واعتقال 190 فلسطينياً خلال أيار الماضي
lll

إصابات في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة
mm

إصابات بالاختناق خلال مواجهات في الخليل
526f8e1cc44b9dc23b6998fb0d02f2a2

اعتقالات بمداهمات في الضفة والقدس

الأخبار الرئيسية

منذ 36 دقيقة

قاسم يدين سرقة الاحتلال أموال شعبنا
منذ ساعة

الكيان يصدّر السلاح لدول مشمولة بحظر دولي
منذ 17 ساعة

حماس: تقليص الكهرباء يعجل انفجار الأوضاع بغزة
منذ 21 ساعة

أسرى محررون: عباس يتنكر لنضالنا بقطع رواتبنا
منذ 21 ساعة

الاحتلال يستجيب لطلب عباس بتخفيض كهرباء غزة
منذ 19 ساعة

الصحة تحذر من تداعيات تقليص كهرباء غزة

مقالات

الأونروا بين البقاء والتفكيك؟!!

الأونروا بين البقاء والتفكيك؟!!

د.يوسف رزقة
​إدانة الاستيطان حبر على ورق

​إدانة الاستيطان حبر على ورق

د. أيمن أبو ناهية
إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

د. فايز ابو شمالة
​القدس في ذكرى احتلالها

​القدس في ذكرى احتلالها

د.أيمن ناهية