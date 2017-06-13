مواجهات واعتقال مواطنيْن بمداهمات في طولكرم

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات تخللها مواجهات في مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة حماس عدنان الحصري (53 عاما)، والأسير المحرر فادي العموري (41 عاما)، بعد مداهمة منزليهما في مخيم نور شمس والمدينة.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت خلال حملة المداهمة، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يذكر أن القيادي الحصري أمضى في سجون الاحتلال حوالي (8 سنوات) معظمها في الاعتقال الإداري، فيما أمضى العموري ما يقارب (10 سنوات).