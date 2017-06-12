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توصيات للوقاية من إصابات الحر بشهر رمضان

الإثنين 12 يونيو 2017 08:26 م بتوقيت القدس المحتلة

توصيات للوقاية من إصابات الحر بشهر رمضان

قناة الأقصى - منوعات 
 

قدمت مؤسسة حمد الطبية في قطر نصائح للوقاية من الإصابات المرتبطة بارتفاع حرارة الجو، خاصة في شهر رمضان المبارك، فما هي؟

وقالت المؤسسة في بيان لها إنه للوقاية من الإصابات المرتبطة بارتفاع حرارة الجو مثل الإعياء الحراري التي تحدث نتيجة التعرض لدرجات حرارة مرتفعة فترات طويلة، ينصح بشرب الكثير من الماء وتناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء في الفترة بين الإفطار والسحور.

وأضافت أنه للحد من مخاطر الإصابة بالجفاف فينصح بتقليل الأنشطة الخارجية أو التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء ساعات الصيام.

وذكرت أن بعض الحالات التي تراجع مراكز الطوارئ خلال رمضان، تعاني من اضطرابات وآلام في البطن والأمعاء وحالات من انتفاخ البطن والتقيؤ والإمساك، والناجمة عن الإفراط في تناول وجبات الطعام غير المتوازنة والمشروبات الغازية والمحلاة بالكثير من السكر.

وتوصي المؤسسة بالاعتدال في الطعام خلال شهر رمضان، وبالحصول على تغذية صحية ومتوازنة.

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