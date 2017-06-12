الوقائي يقتحم مكتب "نواب فتح من غزة" في رام الله

قناة الأقصى - الضفة المحتلة



اقتحم جهاز الأمن الوقائي التابع للسطة مساء الاثنين، مكتب نواب حركة فتح من غزة الكائن في رام الله، واحتجز عددًا من العاملين والموظفين وعددًا من النواب عُرف من بينهم النائب علاء ياغي.

وأفاد مكتب النواب ببيان له، أن المقتحمين عبثوا في محتويات المكتب وصادروا محتوياته، إضافة لمصادرة أجهزة الاتصال الشخصي للعاملين وللنائب ياغي.

وأوضح أنه رغم أن ممتلكات النواب كافة هي محمية بقانون ولا يجوز التفتيش فيها وفق المادة 53 من القانون الأساسي المعدل إلا أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيه الأجهزة الأمنية باقتحام المكتب أو التعرض لسيارتهم.

ولفت المكتب إلى أنها "وكأنها رسالة إصرار من السلطة التنفيذية على التغول على السلطة التشريعية".

وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء يأتي بعد يوم من إصدارهم بيان طالبوا فيه بعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي للتصدي لتغول السلطة التنفيذية واعتدائها المتلاحق على النظام والقانون.