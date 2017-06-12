نائب صهيوني يعترف بأنهم طردوا الفلسطينيين وجاؤوا بعدهم !

قناة الأقصى - شؤون صهيونية



اعترف رئيس اللجنة المالية بالكنيست عن حزب "يهدوت هتوراه" اليميني بوجود الفلسطينيين قبل اليهود في هذه البلاد، وذلك في أول تصريح من نوعه يصدر عن أحد أقطاب اليمين.

وقال عضو الكنيست "موشي جفني" إنه: "لا يوجد للاحتلال الحق في التفاوض مع الفلسطينيين لأنهم كانوا قبلها في هذه البلاد وأن اليهود من أخرجوهم من أرضهم".

ونقلت القناة العبرية السابعة عن "جفني" قوله: "الأمر المهم بأن يكون الاحتلال دولة يهودية، وعدا ذلك فليس من حقنا إدارة مفاوضات مع الفلسطينيين لأنهم كانوا قبلنا هنا ونحن طردناهم من هنا".