  1. الرئيسية
  2. شؤون صهيونية
  3. عرض الخبر

أكد على أهمية قيام دولة صهيونية

نائب صهيوني يعترف بأنهم طردوا الفلسطينيين وجاؤوا بعدهم !

الإثنين 12 يونيو 2017 06:25 م بتوقيت القدس المحتلة

نائب صهيوني يعترف بأنهم طردوا الفلسطينيين وجاؤوا بعدهم !

قناة الأقصى - شؤون صهيونية 
 

اعترف رئيس اللجنة المالية بالكنيست عن حزب "يهدوت هتوراه" اليميني بوجود الفلسطينيين قبل اليهود في هذه البلاد، وذلك في أول تصريح من نوعه يصدر عن أحد أقطاب اليمين.

وقال عضو الكنيست "موشي  جفني" إنه: "لا يوجد للاحتلال الحق في التفاوض مع الفلسطينيين لأنهم كانوا قبلها في هذه البلاد وأن اليهود من أخرجوهم من أرضهم".

ونقلت القناة العبرية السابعة عن "جفني" قوله: "الأمر المهم بأن يكون الاحتلال دولة يهودية، وعدا ذلك فليس من حقنا إدارة مفاوضات مع الفلسطينيين لأنهم كانوا قبلنا هنا ونحن طردناهم من هنا".

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
F150407HP09-618x412

مخطط صهيوني ضخم لتسكين 340 ألف مستوطن بالضفة
18814071_1578273885582840_2494893364342103989_n

توافد آلاف الفلسطينيين لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى
xfgdg-640x330

74 انتهاكا بحق الصحفيين الفلسطينيين بمايو

تهويد صهيوني جديد في حائط البراق
التقاط

جرح شرطي صهيوني بعملية طعن في "نتانيا" وإصابة المنفذ

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

حماس: تقليص الكهرباء يعجل انفجار الأوضاع بغزة
منذ 5 ساعات

أسرى محررون: عباس يتنكر لنضالنا بقطع رواتبنا
منذ 6 ساعات

الاحتلال يستجيب لطلب عباس بتخفيض كهرباء غزة
منذ 4 ساعات

الصحة تحذر من تداعيات تقليص كهرباء غزة
منذ 13 ساعة

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيًا بينهم وزير الأسرى السابق
منذ 4 ساعات

أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين على خلفية سياسية

مقالات

الأونروا بين البقاء والتفكيك؟!!

الأونروا بين البقاء والتفكيك؟!!

د.يوسف رزقة
​إدانة الاستيطان حبر على ورق

​إدانة الاستيطان حبر على ورق

د. أيمن أبو ناهية
إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

د. فايز ابو شمالة
​القدس في ذكرى احتلالها

​القدس في ذكرى احتلالها

د.أيمن ناهية