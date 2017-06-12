الزهار: الهجمة الكبيرة على حماس ستزيدها قوة

أكد رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية النائب محمود الزهار أن الهجمة الكبيرة على حركة حماس واتهامها بـ "الإرهاب" لن يضعفها بل سيزيدها قوة.

وشدد الزهار خلال لقائه بسفير جنوب أفريقيا لدى السلطة الفلسطينية أشرف سليمان أن لا انحراف عن بوصلة حماس بمقاومة الاحتلال وأن عدوها واحد هو الاحتلال الصهيوني.

وقال إنه: "لا أحد يُلزم حركة حماس بوقف ومنع المقاومة"، مشيرًا إلى أن قوة المقاومة الفلسطينية تأتي من مساندة الشعوب لها.

وجدد الزهار تأكيده أن حماس لن تتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين التاريخية ولن تعترف بـ "إسرائيل"، وأننا نعمل على انتهاء وزوال الاحتلال عن أرضينا المحتلة منذ عام 1948م.

وأشاد الزهار بجهود جمهورية جنوب أفريقيا في دعم القضية الفلسطينية، موضحًا أن جنوب أفريقيا عانت مما تعانيه فلسطين.

وطالب السفير بمواصلة جهود دعم القضية الفلسطينية والعمل على دعم وإسناد قطاع غزة المحاصر بتنفيذ مشاريع اقتصادية وإنسانية وخاصة في الجانب الصحي والتعليمي في القطاع والعمل على فتح معبر رفح.

ولفت الزهار إلى أن "المصالحة يجب أن تتم في إطار تنفيذ بنود اتفاقيات المصالحة الموقعة مسبقًا"

من جانبه، أكد السفير سليمان أن جنوب أفريقيا ستواصل جهودها في ملف المصالحة.

وأشار إلى اللقاء الذي عقد مؤخرًا في مدينة كيب تاون بحضور حركتي حماس وفتح والفصائل، ولفت إلى أن هنالك عدة لقاءات في الضفة وغزة لإتمام هذا الملف وعقد لقاء آخر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سليمان أن جنوب أفريقيا تعمل على مساندة الشعب الفلسطيني ومساعدته في تقديم العديد من المشاريع الإنسانية.