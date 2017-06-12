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الاحتلال وعباس يتحملان تداعياته

حماس: تقليص الكهرباء يعجل انفجار الأوضاع بغزة

الإثنين 12 يونيو 2017 04:36 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: تقليص الكهرباء يعجل انفجار الأوضاع بغزة

اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع قرار الاحتلال الصهيوني تقليص كهرباء قطاع غزة بطلب من رئيس السلطة محمود عباس كارثيا وخطيرا كونه يمس بمناحي الحياة كافة في غزة.

وأكد القانوع في تصريح صحفي أن القرار من شأنه أن يعجّل في تدهور الأوضاع وانفجارها في القطاع.

وحمّل القانوع الاحتلال الإسرائيلي ورئيس السلطة محمود عباس تداعيات قرار تقليص الكهرباء.

وقرر أمس المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، تقليص تزويد قطاع غزة بالكهرباء، وذلك بطلب من سلطة رام الله.

ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة سببها الضرائب التي تفرضا سلطة رام الله على الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، حيث لا تتجاوز ساعات وصول الكهرباء لمنازل المواطنين حاليا 4 ساعات مقابل 12 قطع يوميا.

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