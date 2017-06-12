الصحة تحذر من تداعيات تقليص كهرباء غزة

قناة الأقصى - غزة

حذرت وزارة الصحة بغزة من التداعيات الخطيرة لقرار الاحتلال الصهيوني، تقليص كميات الكهرباء المغذية لقطاع غزة على المرضى وعلى الصحة العامة للمجتمع الفلسطيني.

وحمل الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، الاحتلال العواقب المترتبة على قراره العنصري الذي يستهدف تقويض الحياة اليومية للمواطنين.

وقرر أمس المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، تقليص تزويد قطاع غزة بالكهرباء، وذلك بطلب من سلطة رام الله.

ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة سببها الضرائب التي تفرضا سلطة رام الله على الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، حيث لا تتجاوز ساعات وصول الكهرباء لمنازل المواطنين حاليا 4 ساعات مقابل 12 قطع يوميا.