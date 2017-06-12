أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين على خلفية سياسية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة الغربية 4 مواطنين بينهم محاميان ومعتقل سياسي سابق، فيما فشلت في اعتقال آخر في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات على خلفية سياسية ودون سند قانوني.

ففي رام الله اعتقل جهاز الوقائي المحامي إبراهيم أبو سليم ومعاذ الخطيب عقب مداهمة منزليهما في بلدة رنتيس.

وفي جنين اعتقل الوقائي الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق عز الدين فريحات ووالده الأستاذ يوسف، علماً أنه لم يمضِ على خروج عز الدين من سجون السلطة أكثر من شهرين.

وفي طوباس استدعى الوقائي الشاب وسيم صوافطة للمقابلة يوم الخميس القادم، فيما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر ناصر جرادات لليوم الخامس تواليا بسبب انتقاده لتصريحات جبريل الرجوب حول ادعائه بأحقية اليهود بحائط البراق.

وأما في الخليل اقتحم جهاز المخابرات للمرة الرابعة خلال رمضان منزل فايز نافز في محاولة لاعتقاله وفشل في ذلك، حيث تم تفتيش البيت والعبث بمحتوياته، فضلا عن الشتائم والسباب التي تلفظ بها عناصر الجهاز على العائلة.