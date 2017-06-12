أسرى محررون: عباس يتنكر لنضالنا بقطع رواتبنا

قناة الأقصى - غزة

وقالت "لجنة الدفاع عن الأسرى المقطوعة رواتبهم إن قرار رئيس سلطة فتح محمود عباس بقطع الرواتب صدر في شهر رمضان ويستهدف فئة أفنت شبابها داخل سجون الاحتلال، ولم يكن لهم دور في ترسيخ الانقسام الداخلي.

ودعت اللجنة خلال مؤتمر صحفي أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة عباس لإعادة رواتبهم التي قُطعت هذا الشهر دون سابق إنذار، لافتين إلى ضرورة تكريمهم على نضالهم بدلًا من عقابهم.

وكان عباس قطع رواتب 277 أسيرا محررا من قطاع غزة والضفة المحتلة وبعض المبعدين إلى الخارج هذا الشهر دون إعلان مسبق.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة جهاد غبن أن قطع الرواتب يمس بعائلات كل المُحررين ويحرمهم الأمان المالي والاجتماعي، مضيفا "غالبية الأسرى مبعدون إلى غزة، ويستأجرون البيوت، وأقاموا أسرًا جديدة وأنجبوا، وعندهم التزامات مالية كبيرة وبحاجة لإعادة رواتبهم".

ولفت إلى أن هذه الشريحة ناضلت الاحتلال ويجب تكريمهم وإنصافهم بعيدًا عن حالة الانقسام غير المقبولة.

وتمنى المتحدث أن تشعر سلطة رام الله بحال شعبنا والأسرى المبعدين في غزة والذين يعيشون معاناة مركبة، ولا مصادر دخل أخرى لهم سوى الراتب.

وتابع "الأسرى المحررون الذين أفنوا حياتهم من أجل فلسطين يجب أن يعيشوا في هذا الوطن بأمن وظيفي واقتصادي لا أن يشعروا أنهم ملاحقون في الراتب".