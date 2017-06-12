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استجابة لعباس.. الكيان يقلص كهرباء غزة

الإثنين 12 يونيو 2017 12:03 م بتوقيت القدس المحتلة

استجابة لعباس.. الكيان يقلص كهرباء غزة

قناة الأقصى - غزة

قرر المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الليلة الماضية، تقليص تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وقالت وسائل إعلام صهيونية اليوم، الاثنين، إن قرار الكابينيت جاء استجابة لطلب رئيس حركة فتح محمود عباس.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم، عن موظف صهيوني رفيع المستوى قوله، إن الوزراء وافقوا على توصية جيش الاحتلال بالعمل بموجب قرار عباس بخفض المبلغ الذي يحوله إلى الكيان مقابل الكهرباء.

وأضاف الموظف أن رئيس أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، هرتسي هليفي، وما يسمى بـ "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، يوءاف مردخاي، لم يوصوا بتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأضاف الموظف أنه "هؤلاء قالوا إنهم يريدون العمل مع عباس وعدم التخفيف عن حماس، ومن الجهة الأخرى سينهار كل شيء علينا".

وكان عباس قد أبلغ الكيان الصهيوني مؤخراً نيته تقليص الأموال التي تدفعها السلطة لقاء كهرباء القطاع بما نسبته 40% وذلك بهدف الضغط على قطاع غزة.

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