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ستة أغذية لبشرة نقية ونضرة‬

الإثنين 12 يونيو 2017 09:12 ص بتوقيت القدس المحتلة

ستة أغذية لبشرة نقية ونضرة‬

أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أنه ‫يمكن التمتع ببشرة نقية تشع نضارة وحيوية من خلال تناول بعض الأطعمة.

ويلعب الغذاء دورا مهما في صحة الجلد والبشرة، ومع ذلك فإن التغذية ليست بديلا عن مراجعة الطبيب دوريا للكشف عن أي تغيرات في البشرة، كما ينصح بالحصول على هذه المغذيات من التغذية الطبيعية، لا من المكملات الغذائية.

الأحماض الدهنية أوميغا 3، وهي ‫توجد في سمك السلمون وحبوب الشيا وزيت بذور الكتان وفول الصويا والسبانخ.

مضادات الأكسدة، وتوجد في ‫التوت الأزرق والشوكولاته الداكنة والخرشوف، وأيضا بشكل عام في الخضار والفواكه.

فيتامين أي (A)، ويوجد في الجزر ‫والمشمش والقرع العسلي والبطاطا والخضروات الورقية الخضراء.

فيتامين سي (C)، ويوجد في البرتقال والبروكلي والكرنب ‫والفلفل.

فيتامين إي (E)، ويوجد في اللوز والأفوكادو والزيتون والبروكلي.

الماء، إذ ينبغي شرب ما لا يقل عن لترين يوميا لتجنب جفاف البشرة وطرد المواد الضارة من الجسم.

كما ينصح بتقليل تناول السكر، والإقلاع عن التدخين، وبالتأكيد عدم شرب الخمر، وهذه تعتبر بمثابة أعداء للبشرة.

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