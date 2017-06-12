الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيًا بينهم وزير الأسرى السابق

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الإثنين، 12 فلسطينيًا عقب دهم منازلهم وتفتيشها بمختلف أنحاء الضفة والقدس المحتلتيْن؛ بينهم وزير الأسرى السابق وصفي قبها.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال حاصروا منزل قبها في مدينة جنين، قبل مداهمته واعتقاله.

يذكر أن الأسير قبها أفرج عنه في 21 ايار الماضي بعد أن أمضى 10 شهور داخل سجون الإحتلال.

وذكر تقرير لقوات الاحتلال، أنها اعتقلت الليلة الماضية ستة فلسطينيين بالضفة المحتلة.

وزعم الاحتلال العثور على ثلاث قطع سلاح، خلال حملة مداهمة وتفتيش في منطقة "جبل هندازة" قرب مدينة بيت لحم (جنوب القدس).

وأفادت مصادر محلية في رام الله، بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسيريْن المحرريْن صائب أبو سليم (شقيق الاستشهادي رامز أبو سليم) وصهيب الشبح، بالإضافة للشاب حمادة وهدان، عقب دهم منازلهم في قرية رنتيس غربي المدينة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من؛ الأسيريْن المحرريْن مجد سعيدة ووسام العوري، والمواطنين فوزي عاشور ويحيى العجلوني من حي "وادي الجوز" وسط مدينة القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى عدنان الرجبي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت بلدة بيت أمر شمالي الخليل، واعتقلت الفتى محمد عيسى محمد بحر (17 عامًا)، والشاب محمد يوسف محمد بحر (22 عامًا)، والمسن خليل محمد مسلم (62 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته بمنطقة "جبل هندازة" شرقي بيت لحم.