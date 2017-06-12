مصدر في وفد حماس: الحوارات مع المصريين معمقة وجدية

أكد مصدر في وفد في حركة حماس في القاهرة أن وفد الحركة حظي ببالغ التقدير وأعلى مستويات الكرم المصري الأصيل وتم دراسة كافة الملفات المشتركة بصورة جدية ومعمقة مع الجانب المصري.

وأضاف المصدر فجر اليوم الاثنين: عرض الوفد هموم الفلسطينيين عامة والغزيين خاصة، وقد أبدت القاهرة حرصاً كبيراً واهتماماً عالياً ‏بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية ووعدت ببذل قصارى جهودها في إيجاد حلول لكافة القضايا المطروحة.

وشدد المصدر على أن الحوارات تجري بين القاهرة ووفد الحركة دون وجود أي طرف آخر ولا صحة لما تداولته بعض وسائل الاعلام من أنه قد تم التوقيع على اَي تفاهمات.

وكان وفد رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار بدأ في 4 يونيو الجاري مباحثات مع الجانب المصري تتعلق بالقضية الفلسطينية والبحث عن حلول لكافة القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.