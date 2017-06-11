ستة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

يدخل اليوم 11 من يونيو ستة أسرى من الضفة المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

من مدينة رام الله الأسير عبد الباسط ربحي مصطفى شوابكة (45 عامًا) المحكوم بالسجن 30عامًا قضى منه 15 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

والأسير شحادة على شحادة حامد (33 عامًا) المحكوم بالسجن 13 عامًا قضى منه 11 عامًا بعد اعتقاله عام 2006.

والأسير طارق إبراهيم حسن صلاح من مخيم جنين المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير رائد حمدان حسن بلاونة (42 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 20 عامًا، قضى منه 15 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

ومن مدينة الخليل الأسير محمد إبراهيم محمد سياعرة (36 عامًا) المحكوم بالسجن 14 عامًا ونصف قضى منه 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير رامي زيدان خليل الكسار المحكوم بالسجن 14 عامًا ونصف ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.