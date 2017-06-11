الاحتلال يخطر بوقف البناء في منشآت فلسطينية بنابلس

سلّمت قوات الاحتلال الصهيوني، الأحد، عائلتيْتن فلسطينيتيْن في قرية "فروش بيت دجن" شرق مدينة نابلس بلاغات بوقف العمل في بناء منشآت خاصة بهما.

وأوضح رئيس مجلس قروي "فروش بيت دجن"، توفيق الحج محمد، أن قوة من جيش الاحتلال يرافقها موظفون مما تسمى لجنة التنظيم والبناء الصهيونية، اقتحموا القرية وسلّموا المواطنين محمود بشارات، ونشأت حامد، إخطاريْن بوقف بناء في مساكن خاصة بعائلتيْهما.

وأضاف الحج محمد، خلال حديث مع وكالة "قدس برس"، أن الاحتلال أمهل العائلتيْن فرصة للاعتراض على القرار، مبينًا أنه تذّرع بعدم الترخيص، بوقف العمل في بناء المنشآت.

وأشار إلى أن العائلات المستهدفة ستتبع الطرق القانونية لإثبات ملكيتها للأراضي التي أقيمت عليها المنشآت، وأحقيتها في إقامتها.