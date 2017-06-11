  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منشآت فلسطينية بنابلس

الأحد 11 يونيو 2017 05:43 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منشآت فلسطينية بنابلس

سلّمت قوات الاحتلال الصهيوني، الأحد، عائلتيْتن فلسطينيتيْن في قرية "فروش بيت دجن" شرق مدينة نابلس بلاغات بوقف العمل في بناء منشآت خاصة بهما.

وأوضح رئيس مجلس قروي "فروش بيت دجن"، توفيق الحج محمد، أن قوة من جيش الاحتلال يرافقها موظفون مما تسمى لجنة التنظيم والبناء الصهيونية، اقتحموا القرية وسلّموا المواطنين محمود بشارات، ونشأت حامد، إخطاريْن بوقف بناء في مساكن خاصة بعائلتيْهما.

وأضاف الحج محمد، خلال حديث مع وكالة "قدس برس"، أن الاحتلال أمهل العائلتيْن فرصة للاعتراض على القرار، مبينًا أنه تذّرع بعدم الترخيص، بوقف العمل في بناء المنشآت.

وأشار إلى أن العائلات المستهدفة ستتبع الطرق القانونية لإثبات ملكيتها للأراضي التي أقيمت عليها المنشآت، وأحقيتها في إقامتها.

المصدر : قدس برس

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
صورة أرشيفية

"الصليب الأحمر" تدعو الاحتلال لكشف مصير 19 فلسطينيا مفقودا لديه
التقاط

الاحتلال يقتحم قرية أم الحيران بالنقب
التقاط

فلسطينيو الـ48 يتظاهرون ضد جريمة قتل الاحتلال للشهيد طه
التقاط

الاحتلال يجدد الإداري للناشط حسن كراجه للمرة الـ3
التقاط

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضّفة

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

"الكنيست" توافق على قانون حسم رواتب الشهداء والأسرى
منذ ساعة

ليبرمان: التوسع الاستيطاني الأعلى منذ ربع قرن
منذ 5 ساعات

"الصليب الأحمر" تدعو الاحتلال لكشف مصير 19 فلسطينيا مفقودا لديه
منذ 4 ساعات

"علماء فلسطين" تستنكر تصنيف الشيخ القرضاوي ضمن قوائم الإرهاب
منذ 5 ساعات

بشهر واحد.. غرامات بـ 38 ألف شيقل على الأسرى الأطفال
منذ 7 ساعات

هيئة الأسرى: أعراض خطيرة تظهر على الذين خاضوا الإضراب

مقالات

إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

د. فايز ابو شمالة
​القدس في ذكرى احتلالها

​القدس في ذكرى احتلالها

د.أيمن ناهية
غزة لن تموت وستنتصر

غزة لن تموت وستنتصر

مصطفى الصواف
تصريحات صمود غزة والردود العكسية

تصريحات صمود غزة والردود العكسية

إبراهيم المدهون