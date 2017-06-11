قصف صاروخي وبالبراميل المتفجرة على درعا وطريق السد

استهدفت قوات النظام السوري مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سورية وحي طريق السد، بعدة براميل متفجرة وأكثر من 10 صواريخ أرض أرض من نوع "الفيل"، مما أدى إلى دمار كبير بالمنازل.

وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن أحياء مدينة درعا تحولت إلى مناطق منكوبة بفعل الدمار الهائل الذي حلّ بمنازل السكان وتهجير المدنيين بسبب تعرضهم للقصف العنيف من قبل قوات النظام والقوات المساندة لها.

وجدد سكان مخيم درعا والمنشية كافة المنظمات الإنسانية بأن تغيث الأهالي المهجرين من مدينة درعا والذين يسكنون في العراء، ويعانوا ظروفاً صعبة ومأساوية.

الجدير ذكره أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وثقت قضاء (249) ضحية من أبناء مخيم درعا قضى عدد كبير منهم بسبب القصف بالبراميل المتفجّرة والقصف المدفعي.