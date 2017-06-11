ليبرمان: التوسع الاستيطاني الأعلى منذ ربع قرن

وصف وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان وتيرة البناء الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة بغير المسبوقة منذ العام 1992.

وقال ليبرمان إن حكومته صادقت منذ بداية العام على بناء 8300 وحدة استيطانية وهو عدد المصادقات الأعلى منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو.

كما دعا ليبرمان المستوطنين إلى عدم شد الحبل أكثر من اللازم بهذا الخصوص لأن ذلك من شأنه الإضرار بمستقبل الاستيطان برمته، وفق قوله.

وأضاف " بالأسبوع الماضي فقط صادقنا على بناء 3651 وحدة، من بينها 671 للبناء المباشر، ومنذ الأول من يناير 2017 وحتى اليوم صادقنا على بناء 8340 منزل من بينها 3066 للبناء المباشر".