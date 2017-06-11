الإفراج عن الأسير عروة دوابشة بعد 15 شهراً في الأسر

يُفرج الاحتلال الصهيوني اليوم الأحد، عن الأسير عروة خالد دوابشة (27عاماً) من قرية دوما، جنوب مدينة نابلس، وذلك بعد اعتقال استمر مدة 15 شهراً في سجون الاحتلال.

واعتقل الاحتلال الأسير عروة بتاريخ 10/4/2016، وعقب سلسلة من جلسات المحاكم، أصدرت المحكمة بحقه حكماً نهائيا بالسجن الفعلي.

الاحتلال اعتقل الأسير دوابشة أثناء مروه عبر معبر الكرامة، عائداً إلى قريته برفقة طفليه الصغيرين جود وخالد.

يشار إلى أن الطفلان حُرما من والدهما ومن العودة إلى والدتهما المتواجدة في غزة بسبب الاحتلال، وأمضيا مدة أسر والدهما كاملة بعيدين عن حضن عائلتهما في بيت جدهما في نابلس، وسيتاح لهما عقب هذه الشهور الطويلة من الانتظار أن يلتقيا بوالدهما في انتظار أن يسمح الاحتلال لوالدتهما بالاجتماع بعائلتها من جديد.