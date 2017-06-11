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"علماء فلسطين" تستنكر تصنيف الشيخ القرضاوي ضمن قوائم الإرهاب

الأحد 11 يونيو 2017 02:13 م بتوقيت القدس المحتلة

"علماء فلسطين" تستنكر تصنيف الشيخ القرضاوي ضمن قوائم الإرهاب

قناة الأقصى - غزة

استنكرت رابطة علماء فلسطين، وضع العلامة الإسلامي يوسف القرضاوي رئيس رابطة علماء المسلمين على قوائم الإرهاب التي أصدرتها السعودية مع عدة دول عربية.

وخلال وقفة تضامنية لرابطة علماء فلسطين مع الشيخ القرضاوي، قالت الرابطة إن القرضاوي لا يعرف غير الاعتدال ولا ينظر غير الوسطية ولا يكره شيء غير الكفر وهو من أشد المحاربين لكل من يفسدون بالدين.

وكانت دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين، أصدرت في بيان مشترك الخميس الماضي، قائمة "إرهاب" اتهموا فيها أشخاصاً وكيانات بالإرهاب وبارتباطهم بقطر، ومن بينهم الشيخ يوسف القرضاوي.

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