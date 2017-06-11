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فُقدت آثارهم جراء عدوان صيف 2014

"الصليب الأحمر" تدعو الاحتلال لكشف مصير 19 فلسطينيا مفقودا لديه

الأحد 11 يونيو 2017 01:33 م بتوقيت القدس المحتلة

"الصليب الأحمر" تدعو الاحتلال لكشف مصير 19 فلسطينيا مفقودا لديه

قناة الأقصى - غزة

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاحتلال الصهيوني إلى توضيح مصير 19 فلسطينياً فقدوا خلال عدوان عام 2014، والالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقال جاك دي مايو، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين المحتلة، في بيان له الأحد، إن عائلات المفقودين تواجه حالة لا تطاق من عدم اليقين، ويجب تحديد هوية من قضوا وإعادة رفاتهم لعائلاتهم.

وأضاف: "هذه القواعد هي من بين أكثر قواعد الحرب المتعارف عليها على نطاق واسع، إن حق معرفة مصير الأقارب المفقودين مبدأ أساسي في القانون الإنساني".

وأوضح البيان أن الاحتلال الصهيوني أقرّ علنيا في عام 2015 باحتجازه جثامين 19 فلسطينيا، ومع ذلك وحتى الآن ما زالت العائلات واللجنة الدولية بانتظار أجوبة من الاحتلال.

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