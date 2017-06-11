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بشهر واحد.. غرامات بـ 38 ألف شيقل على الأسرى الأطفال

الأحد 11 يونيو 2017 12:42 م بتوقيت القدس المحتلة

بشهر واحد.. غرامات بـ 38 ألف شيقل على الأسرى الأطفال

بلغت مجموع الغرامات التي فرضها الاحتلال الصهيوني على الأسرى الأطفال دون سن 18 عاماً، في سجن عوفر خلال شهر أيار الماضي، إلى أكثر من 38 ألف شيكل.

وأشارات إحصائية حقوقية إلى أنه تم إدخال 57 أسيراً قاصراً إلى قسم الأشبال في سجن "عوفر" خلال الشهر الماضي، 23 منهم اعتقلوا من المنازل، و30 من الطرق، و2 على الحواجز العسكرية، و2 تم اعتقالهم بعد الاستدعاء.

ولفتت التقرير أنه سُجل من بين هؤلاء، 4 أسرى أشبال تم اعتقالهم بعد إطلاق الرصاص عليهم، 21 آخرين تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم، كما تم إصدار أحكام بحق 18 قاصراً، تراوحت فترات الأحكام ما بين 13 يوماً إلى 5 أشهر.

في ذات السياق اعتبرت الهيئات الحقوقية التي تعني بشؤون الأسرى أن الاحتلال الصهيوني ما زال مصراً على سرقة أموال الشعب الفلسطيني والعائلات الفلسطينية، من خلال هذه السياسة اللاإنسانية واللاأخلاقية، مشيرةً إلى أن هذه الغرامات توضع في موازنة جيش الاحتلال وإدارة السجون لزيادة عتادها وأسلحتها القمعية للانتقام من الأسرى واستهدافهم بشكل أكبر.

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