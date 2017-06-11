هآرتس: نتنياهو طالب بإبقاء المستوطنين تحت السيادة الفلسطينية

قناة الأقصى - شؤون صهيونية



كشفت صحيفة عبرية صباح يوم الأحد، النقاب عن مطالبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مفاوضاته مع الإدارة الأمريكية السابقة بالإبقاء على المستوطنين بالضفة تحت السيادة الفلسطينية في إطار تسوية مستقبلية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن نتنياهو قدم طلبه للإدارة الأمريكية عام 2014؛ في سياق ما عرف بـ "اتفاق الإطار" الذي سعت واشنطن إلى بلورته، حيث فجر نتنياهو قنبلته بعرض إبقاء المستوطنين الراغبين تحت السيادة الفلسطينية.

ووفق مراقبين-بحسب الصحيفة-فإن مطلب نتنياهو ليس سوى "مسمار جحا" في جسد الدولة الفلسطينية "العتيدة" وأن هكذا مقترح سيجر إلى مخاطر أمنية تهدد بنسف الاتفاق مستقبلًا.

وأوضحت أن نتنياهو سعى من خلال مقترحه إلى عدة أمور من بينها تبادلية السكان ففي الوقت يعيش فيه مئات الآلاف من الفلسطينيين بالداخل الفلسطيني سعى نتنياهو إلى خلق واقع مشابه في الدولة الفلسطينية.

وأضافت: كما رغب بالامتناع عن مشاهِدّ إخلاء المستوطنين من قطاع غزة كما جرى عام 2005 في الانسحاب أحادي الجانب؛ وبالتالي نجاة اليمين من نكسة جديدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو خشي من انفراط عقد الحكومة بسبب هذا المقترح، وذلك بعد معارضة اليمين في الائتلاف الحكومي؛ فقرر سحبه من مسودة "اتفاقية الإطار".