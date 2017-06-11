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الاحتلال يقتحم قرية أم الحيران بالنقب

الأحد 11 يونيو 2017 10:39 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يقتحم قرية أم الحيران بالنقب

قناة الأقصى - الداخل المحتل 
 

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيونية قبل قليل قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف بالنقب الفلسطيني المحتل.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الحيران رائد أبو القيعان، إن قوات احتلالية من الشرطة اقتحمت بسياراتها قبل قليل القرية.

وأفاد أن اقتحام القرية جاء مفاجئًا ودون سبق إنذار للأهالي.

يُذكر أن القرية تعرضت لعدوان إسرائيلي قبل عدة أشهر لمحاولة إخلاءها بالقوة، واستشهد خلال ذلك المربي يعقوب أبو القيعان وأصيب أخرون، وتم هدم معظم منازلها.

وحكمت محكمة الاحتلال الصهيونية رائيلي بتهجير سكان القرية، لصالح إقامة مستوطنات يهودية. 

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