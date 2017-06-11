  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

اعتقال 6 مواطنين بحجة رشق الحجارة ومحاولة دخول القدس

الأحد 11 يونيو 2017 10:35 ص بتوقيت القدس المحتلة

اعتقال 6 مواطنين بحجة رشق الحجارة ومحاولة دخول القدس

قناة الأقصى - القدس المحتلة 
 

أعلنت شرطة الاحتلال الصهيونية مساء السبت، اعتقال ستة فلسطينيين، بينهم ثلاثة من محرري صفقة "وفاء الأحرار"، وذلك، بحجة رشق الحجارة ومحاولة الدخول إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان صحفي إن قوات الشرطة و"حرس الحدود" اعتقلت ثلاثة مواطنين بحجة رشق القوات بالحجارة، عقب مطاردتهم في مخيم شعفاط شمال القدس.

وزعمت أن الشرطة اعتقلت ثلاثة آخرين بالعشرينات من أعمارهم، أثناء محاولتهم اجتياز جدار الفصل العنصري قرب بلدة الرام، وهم من الأسرى المحررين بصفقة "شاليط" ومن سكان الجلزون بالضفة الغربية.

وأشارت إلى أنه تم تحويل هؤلاء المعتقلين الثلاثة للتحقيق بمقر الشرطة، فيما مدد توقيف معتقلي شعفاط للتحقيق معهم.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
التقاط

منع 7 مواطنين من السفر عبر معبر الكرامة
التقاط

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضّفة
خليل الحية

الحية: سلاح المقاومة موجه للاحتلال فقط وبوصلتها نحو القدس
فقها خلية

الاحتلال يعلن اعتقال خلية خططت لعمليات انتقاماً للشهيد القائد مازن فقها
h

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة والقدس

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

هيئة الأسرى: أعراض خطيرة تظهر على الذين خاضوا الإضراب
منذ ساعتين

فلسطينيو الـ48 يتظاهرون ضد جريمة قتل الاحتلال للشهيد طه
منذ ساعتين

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضّفة
منذ 12 ساعة

الشعبية تطالب السلطة بالإفراج عن أحد نشطائها ووقف القمع بالضفة
منذ 17 ساعة

أبو مرزوق: نتجنب الخلافات العربية وملتزمون بالمقاومة
منذ 19 ساعة

وزير خارجية قطر: حماس حركة مقاومة شرعية

مقالات

إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

د. فايز ابو شمالة
​القدس في ذكرى احتلالها

​القدس في ذكرى احتلالها

د.أيمن ناهية
غزة لن تموت وستنتصر

غزة لن تموت وستنتصر

مصطفى الصواف
تصريحات صمود غزة والردود العكسية

تصريحات صمود غزة والردود العكسية

إبراهيم المدهون