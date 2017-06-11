اعتقال 6 مواطنين بحجة رشق الحجارة ومحاولة الدخول للقدس

قناة الأقصى - القدس المحتلة



أعلنت شرطة الاحتلال الصهيونية مساء السبت، اعتقال ستة فلسطينيين، بينهم ثلاثة من محرري صفقة "وفاء الأحرار"، وذلك، بحجة رشق الحجارة ومحاولة الدخول إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان صحفي إن قوات الشرطة و"حرس الحدود" اعتقلت ثلاثة مواطنين بحجة رشق القوات بالحجارة، عقب مطاردتهم في مخيم شعفاط شمال القدس.

وزعمت أن الشرطة اعتقلت ثلاثة آخرين بالعشرينات من أعمارهم، أثناء محاولتهم اجتياز جدار الفصل العنصري قرب بلدة الرام، وهم من الأسرى المحررين بصفقة "شاليط" ومن سكان الجلزون بالضفة الغربية.

وأشارت إلى أنه تم تحويل هؤلاء المعتقلين الثلاثة للتحقيق بمقر الشرطة، فيما مدد توقيف معتقلي شعفاط للتحقيق معهم.