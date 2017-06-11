  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

فلسطينيو الـ48 يتظاهرون ضد جريمة قتل الاحتلال للشهيد طه

الأحد 11 يونيو 2017 09:49 ص بتوقيت القدس المحتلة

فلسطينيو الـ48 يتظاهرون ضد جريمة قتل الاحتلال للشهيد طه

قناة الأقصى - الداخل المحتل 
 

شارك الألاف من الجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل بمظاهرة قطرية غاضبة مساء السبت، تنديدًا بجريمة قتل شرطة الاحتلال للشهيد محمد طه (27 عاما) بكفر قاسم الأسبوع الماضي.

ورفع المتظاهرون صور ضحايا جرائم القتل وشعارات التي تندد بسياسة إطلاق الرصاص والعنف المستشري، كما وهتفوا هتافات "بالروح بالدم نفديك يا شهيد".

وطالبوا برحيل شرطة الاحتلال وبمحاكمة الشرطي الذي أعدم الشهيد طه.

وجاءت المظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية بالداخل، ضمن سلسلة خطوات اتخذتها في اجتماع طارئ لها عقب استشهاد الشاب طه، للرد على جريمة الشرطة.

يشار إلى أن قوات من شرطة الاحتلال كانت قد داهمت عددًا من المنازل مساء الجمعة على خلفية الأحداث الأخيرة، في مدينة كفر قاسم، وقامت بأعمال تفتيش واعتقالات.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
التقاط

الاحتلال يقتحم قرية أم الحيران بالنقب
التقاط

الاحتلال يجدد الإداري للناشط حسن كراجه للمرة الـ3
التقاط

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضّفة
التقاط

الاحتلال يناقش قانونًا لمحاربة تمويل عائلات الشهداء والأسرى
0b75c7fa6cb1c26250d2c642a029f05d

أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الأخبار الرئيسية

منذ 24 دقيقة

هيئة الأسرى: أعراض خطيرة تظهر على الذين خاضوا الإضراب
منذ ساعة

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضّفة
منذ 11 ساعة

الشعبية تطالب السلطة بالإفراج عن أحد نشطائها ووقف القمع بالضفة
منذ 15 ساعة

أبو مرزوق: نتجنب الخلافات العربية وملتزمون بالمقاومة
منذ 18 ساعة

وزير خارجية قطر: حماس حركة مقاومة شرعية
منذ 23 ساعة

23 عاماً على مجزرة الحرم الإبراهيمي

مقالات

إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

د. فايز ابو شمالة
​القدس في ذكرى احتلالها

​القدس في ذكرى احتلالها

د.أيمن ناهية
غزة لن تموت وستنتصر

غزة لن تموت وستنتصر

مصطفى الصواف
تصريحات صمود غزة والردود العكسية

تصريحات صمود غزة والردود العكسية

إبراهيم المدهون