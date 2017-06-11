فلسطينيو الـ48 يتظاهرون ضد جريمة قتل الاحتلال للشهيد طه

قناة الأقصى - الداخل المحتل



شارك الألاف من الجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل بمظاهرة قطرية غاضبة مساء السبت، تنديدًا بجريمة قتل شرطة الاحتلال للشهيد محمد طه (27 عاما) بكفر قاسم الأسبوع الماضي.

ورفع المتظاهرون صور ضحايا جرائم القتل وشعارات التي تندد بسياسة إطلاق الرصاص والعنف المستشري، كما وهتفوا هتافات "بالروح بالدم نفديك يا شهيد".

وطالبوا برحيل شرطة الاحتلال وبمحاكمة الشرطي الذي أعدم الشهيد طه.

وجاءت المظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية بالداخل، ضمن سلسلة خطوات اتخذتها في اجتماع طارئ لها عقب استشهاد الشاب طه، للرد على جريمة الشرطة.

يشار إلى أن قوات من شرطة الاحتلال كانت قد داهمت عددًا من المنازل مساء الجمعة على خلفية الأحداث الأخيرة، في مدينة كفر قاسم، وقامت بأعمال تفتيش واعتقالات.