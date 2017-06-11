فلكيًا عيد الفطر بـ25 الجاري

قناة الاقصى - غزة



قال مدير الموقع الفلكي الفلسطيني داود الطروة، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد لهذا العام ستكون يوم الأحد الموافق 25 حزيران القادم.

وأضاف أن هلال شهر شوال للعام 1438 هجرية سيولد فجر يوم السبت الموافق 24 حزيران 2017 في تمام الساعة 05:31 دقيقة بتوقيت القدس وهو يوم الرؤية.

وأوضح الطروة أن الشمس ستغرب في هذا اليوم في مدينة القدس في تمام الساعة 19:48 دقيقة، بينما سيغرب القمر في تمام الساعة 20:07 دقيقة، وبناء على هذه المعايير الفلكية فإنه من الصعب رؤية الهلال من فلسطين في ذلك اليوم سواء بالتلسكوب أو بالعين المجردة.

ولكن من المتوقع أن يُرى الهلال من وسط وجنوب وغرب أفريقيا وجنوب غرب الجزيرة العربية وغرب المحيط الهندي وأمريكا الشمالية والجنوبية والمحيط الأطلسي، وبما أن الهلال سيشاهد في هذه المناطق، وسيغرب في كافة الدول العربية والإسلامية بعد غروب الشمس فعلية من المتوقع أن تعلن معظم الدول العربية والإسلامية وبما في ذلك السعودية أن عيد الفطر السعيد سيكون يوم الأحد الموافق 25 حزيران وبذلك تكون مدة شهر رمضان لهذا العام 29 يومًا.