الاحتلال يجدد الإداري للناشط حسن كراجه للمرة الـ3

قناة الاقصى - شؤون الأسرى



قال مكتب إعلام الأسرى الأحد، إن محاكم الاحتلال الصورية جددت الاعتقال الإداري للأسير والناشط المجتمعي حسن ياسر كراجة من قرية صفا غرب رام الله، لمدة 4 أشهر للمرة الثالثة على التوالي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الناشط " كراجه " بتاريخ 12/7/2016، وذلك خلال مروره على حاجز بيت عور الفوقا غرب مدينة رام الله، وقامت بإصدار قرار اعتقال إدارى بحقه لمدة 6 أشهر دون تهمه، وقبل أن تنتهي بيومين قام بتجديد الإداري له للمرة الثانية على التوالي، ثم مؤخراً جددت له للمرة الثالثة.

يشار إلى أن "كراجه" أسير محرر اعتقل سابقا بتاريخ 23/1/2013، بعد أن اقتحمت وحدات خاصة منزله واعتدت عليه بالضرب واعتقاله، حيث أمضى 23 شهراً في السجون بتهم تتعلق بنشاطه الاجتماعي، وتم الإفراج عنه في أكتوبر٢٠١٤، وهو ناشط شبابي في الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، و منسق النشاطات الشبابية وأحد النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان وناشط شبابي معروف على المستوى المحلي والعربي .

يذكر أن الاحتلال حرم الأسير "كراجه" من مشاركة زوجته وأحبائه بفرحة انجابها لتوأم أطلق عليهما "سراي وكنزة"، دون أن يتمكن من رؤيتهما، حيث اعتقل وكانت زوجته حاملاً بشهرها الخامس، وقد أنجبت التوأم وهو خلف القضبان .