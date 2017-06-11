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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضّفة

الأحد 11 يونيو 2017 09:36 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضّفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 
 

اعتقلت قوّات الاحتلال فجر الأحد أربعة مواطنين في مداهمات واقتحامات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية.

وأعلن الاحتلال اعتقال أربعة مواطنين بذريعة أنّهم ضالعون بأنشطة مقاومة لأهداف جيش الاحتلال والمستوطنين بالضّفة الغربية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وحسب المصادر المحلية في مخيم العروب شمال الخليل، اعتقال قوّات الاحتلال للطفلين محمود محمد جوايرة (15 عاما) وقصي وائل البدوي (15 عاما).

واعتلى جنود الاحتلال سطح منزل المواطن سمير أبو الخيران بعد اقتحام منزله، إضافة إلى اقتحام منزل الشهيد خالد جوابرة أيضا.

وأطلقت قوّات الاحتلال القنابل الغازية والصّوتية والرصاص المطاطي في المواجهات التي اندلعت مع الشّبان.

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