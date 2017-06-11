الاحتلال يناقش قانونًا لمحاربة تمويل عائلات الشهداء والأسرى

قناة الأقصى - شؤون صهيونية



تناقش اللجنة الوزارية الصهيونية الأحد، مشروع قانون من شأنه أن يسمح بوقف دفع السلطة الفلسطينية مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.

وسيقدم مشروع القانون عضوي الكنيست عن حزب "هناك مستقبل"، الجنرالين السابقين إليعازر شتيرن وميكي ليفي، وسيتم مناقشته أمام اللجنة.

وبحسب مشروع القانون، فإن "الاحتلال بإمكانه اقتطاع مبالغ من الضرائب التي تنقلها للسلطة الفلسطينية لمنع نقلها لعائلات فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد صهاينة، مدعيا أن السلطة تنتهك اتفاق أوسلو بتحويل الأموال لتلك العائلات".

ورجحت مصادر سياسية صهيونية أن يتم معارضة مشروع القانون من قبل اللجنة باعتباره أنه غير مجدٍ.