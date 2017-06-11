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سامسونج تعتزم إنتاج 80 مليون شاشة OLED لآيفون 8

الأحد 11 يونيو 2017 09:06 ص بتوقيت القدس المحتلة

سامسونج تعتزم إنتاج 80 مليون شاشة OLED لآيفون 8

قناة الأقصى - منوعات 
 

تستعد شركة سامسونج لتوفير نحو 80 مليون شاشة من نوع “أولد” OLED قبل نهاية عام 2017 تناسب هاتف شركة آبل المرتقب، آيفون 88. مع أنه لا يزال من المتوقع أن يتأخر إطلاق الهاتف عن الموعد المعتاد.

ونقل التقرير الذي نشره موقع “ديجي تايمز” DigiTimes عن “مصادر من سلسلة التوريد” أن سامسونج ومصنعي المكونات الآخرين قد استعدوا لتوريد مكونات ليس فقط لهاتف آيفون 88، ولكن لسلسلة آيفون 7 إس أيضًا.

ويُعتقد أن طلب آبل سوف يستحوذ على نحو نصف القدرة الإنتاجية لسامسونج للأشهر الستة المتبقية حتى نهاية عام 2017. وسيتم استخدام إنتاج سامسونج المتبقي في الغالب لتوفير احتياجاتها الخاصة، ولكن يُقال أيضًا أن سامسونج قد تحتفظ ببعض إنتاجها المتبقي تحسبًا من طلبات إضافية من آبل.

ويتوقع موقع “ديجي تايمز” أن آبل تعتزم شحن نحو 50 مليون وحدة من آيفون 8 قبل نهاية عام 2017، ولكن لن يتوفر من الهاتف إلا 3 ملايين وحدة حين بدء بيعه. ويورد التقرير أن الإنتاج الشامل الحقيقي للجهاز لن يرتفع في الحجم حتى منتصف شهر أيلول/سبتمبر.

يُشار إلى أن تقرير “ديجي تايمز” يكرر تقريرين سابقين من أن آبل وقعت اتفاقًا مع سامسونج لتوريد شاشات الجيل القادم من هواتف آيفون.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات المسربة لآيفون 8، يُقال أنه سوف يقدم شاشة منحنية من الجانبين من نوع “أولد” OLED تغطي الواجهة الأمامية تمامًا على أن تكون بقياس 5.1 أو 5.22 بوصات.

ويُشاع أيضًا أن آيفون 8 سوف يأتي مع غطاء زجاجي خلفي منحنٍ، ودعم الشحن اللاسلكي والشحن السريع، وكاميرا خلفية مزدوجة، وبدون زر “الرئيسية”.

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