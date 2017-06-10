أردوغان: الأزمة مع قطر يجب أن تنتهي قبل نهاية رمضان

قناة الأقصى - غزة



قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن الأزمة مع قطر يجب أن تنتهي قبل نهاية رمضان، حسب وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وبخصوص القاعدة العسكرية في قطر، قال أوغلو إن هدفها حماية الخليج وليس ضمان أمن دولة واحدة.

وعقد لقاء بين الرئيس التركي ووزير خارجية البحرين في إسطنبول بعيدا عن عدسات الصحفيين.

وتأتي الزيارة في وقت تتواصل فيه الأزمة الخليجية في التأزم إثر قطع دول خليجية وعربية علاقاتها مع قطر الاثنين الماضي.

وكان في مقدمة هذه الدول السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن، والتي اتهمت قطر بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

بينما نفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

ولاحقا انضمت موريتانيا وجزر القمر للدول المقاطعة فيما خفضت جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.