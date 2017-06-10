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"بيرزيت" في قائمة أفضل 3% من جامعات العالم

السبت 10 يونيو 2017 07:27 م بتوقيت القدس المحتلة

"بيرزيت" في قائمة أفضل 3% من جامعات العالم

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 
 

أدرجت جامعة بيرزيت ضمن اللائحة العالمية لتصنيف QS للعام 2018 التي تحوي أفضل 3% من  جامعات العالم، لتحصل بذلك على أعلى مرتبة لها منذ ظهورها في لائحة التصنيف الخاصة بالجامعات العربية في العام 2015.

ويعتبر تصنيف QS أحد أهم ثلاثة تصنيفات للجامعات حول العالم، ويصدر سنوياً.

ويتم الإعلان عن قائمته التصنيفية العالمية بالاضافة لقوائم مناطقية لأجزاء مختلفة من العالم، من بينها المنطقة العربية. وتولي الجامعات حول العالم أهمية خاصة لمراتبها التصنيفية لما لذلك من تأثير على اجتذاب الأساتذة والطلبة المتميزين وتجنيد التبرعات.

وقد نجحت الجامعة هذا العام في دخول اللائحة العالمية للتصنيف التي احتوت على ما يقارب 950 جامعة عالمية تم اختيارها من بين 26 ألف جامعة في العالم. وقد حازت على هذا التصنيف العالمي 32 جامعة عربية تم اختيارها من بين 500 جامعة عربية من 12 دولة هذا التصنيف، وكانت جامعة بيرزيت إحداها.

استند هذا التصنيف على ستة معايير بأوزان متفاوتة، حازت الجامعة في جميعها على المرتبة الأولى محلياً، وقد جاءت على النحو التالي: 40 % لسمعة الجامعة بين الأكاديميين، و10% لسمعة الجامعة بين أرباب العمل، و20% لمتوسط عدد الاقتباسات لعضو الهيئة الأكاديمية، و20 لنسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، و5% لعدد الطلبة الأجانب، إلى 5% لعدد الأساتذة الأجانب. ومن بين المعايير المذكورة، حازت الجامعة على أعلى علامة لها في معيار السمعة الأكاديمية.

وقد شكّل معيار عدد الاقتباسات من الأبحاث المنشورة عاملاً أساسياً آخر أهّل الجامعة لدخول القائمة التصنيفية، حيث نشرت الجامعة خلال السنوات الخمس (2011-2016) ما مجموعه 258 بحثاً في حقول تخصصية متنوعة، حصلت على 1314 إشارة اقتباس.

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