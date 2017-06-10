أبو مرزوق: نتجنب الخلافات العربية وملتزمون بالمقاومة

قناة الأقصى - بيروت



قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن حركته تتجنب الخلافات العربية، وتدعو إلى الحوار سبيلاً لحل الإشكاليات.

وأضاف أبو مرزوق خلال لقائه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ببيروت اليوم السبت إن حماس لن تكون طرفًا في الصراعات الداخلية العربية؛ لأنها ملتزمة بالقضية الفلسطينية المحورية وبخيار المقاومة.

وقدم أبو مرزوق، عرضًا لآخر التطورات الفلسطينية وأهمها تمسك الفلسطينيين بخيار المقاومة ومواجهة الاحتلال والصمود أمام كل اشكال الحصار والضغط.

وشدد على أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان متمسكون بالأمن والاستقرار، مبديًا اطمئنانه حيال الأوضاع داخل المخيمات.