  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

أبو مرزوق: نتجنب الخلافات العربية وملتزمون بالمقاومة

السبت 10 يونيو 2017 07:24 م بتوقيت القدس المحتلة

أبو مرزوق: نتجنب الخلافات العربية وملتزمون بالمقاومة

قناة الأقصى - بيروت
 

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن حركته تتجنب الخلافات العربية، وتدعو إلى الحوار سبيلاً لحل الإشكاليات.

وأضاف أبو مرزوق خلال لقائه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ببيروت اليوم السبت إن حماس لن تكون طرفًا في الصراعات الداخلية العربية؛ لأنها ملتزمة بالقضية الفلسطينية المحورية وبخيار المقاومة.

وقدم أبو مرزوق، عرضًا لآخر التطورات الفلسطينية وأهمها تمسك الفلسطينيين بخيار المقاومة ومواجهة الاحتلال والصمود أمام كل اشكال الحصار والضغط.

وشدد على أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان متمسكون بالأمن والاستقرار، مبديًا اطمئنانه حيال الأوضاع داخل المخيمات.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
mmm

أبو مرزوق يصل بيروت للقاء مسؤولين فلسطينيين ولبنانيين

كيف نتجنب نوبات الصداع والهبوط برمضان؟

المنظمة العربية: أجهزة السلطة تكرّر اعتداءاتها على فعاليات دعم الأسرى
thumb (3)

​أبو مرزوق: حماس تأسف لتمرير كلمة ترامب أمام الزعماء العرب

المنظمة العربية: إجراءات السلطة بحق غزة "محظورة دولياً"

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

وزير خارجية قطر: حماس حركة مقاومة شرعية
منذ 8 ساعات

23 عاماً على مجزرة الحرم الإبراهيمي
منذ 9 ساعات

15 نائبا فتحاويًا يطالبون بعقد جلسة طارئة للتشريعي
منذ 10 ساعات

أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
منذ 19 ساعة

حماس تستنكر بيان الأونروا حول وجود نفق أسفل إحدى المدارس
منذ الأمس

شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال شرقي جباليا

مقالات

إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

د. فايز ابو شمالة
​القدس في ذكرى احتلالها

​القدس في ذكرى احتلالها

د.أيمن ناهية
غزة لن تموت وستنتصر

غزة لن تموت وستنتصر

مصطفى الصواف
تصريحات صمود غزة والردود العكسية

تصريحات صمود غزة والردود العكسية

إبراهيم المدهون