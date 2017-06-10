أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم العاشر من يونيو أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، ثلاثة منهم محكومون بالمؤبد، وهم:

الأسير شادي إبراهيم قاسم عموري (37 عامًا) من مخيم جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في السجون.

ومن مدينة رام الله/ الأسير جهاد عبدالكريم عبدالعزيز الروم (37 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، قضى منه 15 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

والأسير سامر محمد حسين أبو كويك (38 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 15 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

والأسير معتز رائد عبدالله حامد (31 عامًا) المحكوم بالسجن 15 عامًا، قضى منه 11 عامًا بعد اعتقاله عام 2006.