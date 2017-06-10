حماس تستنكر بيان الأونروا حول وجود نفق أسفل إحدى المدارس

قناة الأقصى - غزة

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة ما ورد في بيان الأونروا من ادعاءات حول "وجود نفق أسفل إحدى المدارس وسط قطاع غزة".

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن من شأن تلك الادعاءات أن تُستغل من قبل الاحتلال الصهيوني لتبرير جرائمه وتشجعه على استهداف المدنيين العزل.

وذكر برهوم أن حماس استوضحت الأمر مع كل فصائل المقاومة وقواها الذين أكدوا بكل وضوح أنه ليس لهم أي أعمال تخص المقاومة في المكان المذكور.

وأضاف: شددت الفصائل على أن سياستهم قائمة على أساس احترام مؤسسات الأونروا والمنشآت الحيوية والمؤسسات العامة وتجنيبها وتحييدها من أي أعمال مقاومة.

ونبه برهوم إلى حرص فصائل المقاومة على المؤسسات العامة وضمان استمرار تقديم خدماتها لأبناء غزة المحاصرة.