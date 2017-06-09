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بالصور : شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال شرقي جباليا

الجمعة 09 يونيو 2017 06:52 م بتوقيت القدس المحتلة

شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال شرقي جباليا

قناة الأقصى - غزة 
 

استشهد مواطن وأصيب ستة آخرين بجروح يوم الجمعة برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في مواجهات شرقي بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن المواطن عائد خميس جمعة (35 عامًا) استشهد متأثرا بإصابته بعيار ناري في الرأس.

وأضاف القدرة أن 6 شبان آخرين أصيبوا خلال المواجهات بينهم 4 إصابات بالرصاص الحي وواحدة بالمطاط وأخرى بقنبلة غاز بالصدر إلى جانب 10 حالات اختناق.

وتندلع بشكل يومي مواجهات وإطلاق نار من الاحتلال في نقاط التماس على الحدود شرقي قطاع غزة.

وتأتي المواجهات ضمن مسيرات "نذير الغضب" التي دعت لها هيئة الحراك الوطني رفضاً للحصار الصهيوني المشدد على قطاع غزة.

شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال شرقي جباليا
شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال شرقي جباليا
شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال شرقي جباليا
شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال شرقي جباليا
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