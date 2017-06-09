الاحتلال متخوف من تشويش حماس على بناء الجدار حول غزة

قناة الأقصى - شؤون صهيونية



زعمت مصادر عسكرية صهيونية أن جيش الاحتلال الصهيوني متخوف من محاولة حركة حماس التشويش على عمليات بناء السور حول قطاع غزة "دفاعًا عن الأنفاق التي قد تفقد أهميتها مع وجود السور" على قول المصادر.

وذكرت القناة "الثانية" العبرية أن أعمال البناء ستبدأ بعد ثلاثة أسابيع وستشترك فيها المئات من الآليات والمعدات الهندسية.

ونقل المراسل العسكري في القناة "روني دانييل" عن أوساط عسكرية قولها إن تقديرات الجيش تشير إلى إمكانية محاولة حماس التشويش على بناء السور وعرقلة الأعمال على طول الحدود مع القطاع بطريقة أو بأخرى.

ويدور الحديث عن سور قد يستغرق تشييده أكثر من عام وبتكلفة تصل إلى 3 مليارات شيقل ما عرض المشروع للكثير من الانتقادات الصهيونية حول التكاليف الباهظة والجدوى الأمنية.